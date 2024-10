Gjennom investeringsselskapet Geveran Trading har John Fredriksen kjøpt DOF-aksjer for rundt 90 millioner kroner, og er nå største aksjonær med 16,3 millioner aksjer, til en verdi på 1,4 milliarder kroner.

Klokken 09.50 stod DOF-kursen i 92,00 kroner, en oppgang på rundt 5 prosent.

John Fredriksens Seatankers har gjort flere investeringer i offshoreskip, men har valgt å overlate driften til andre aktører, deriblant DOF. Tirsdag ble det kjent at Golden Energy Offshore Services kjøpte to subseaskip fra Fredriksen.

Dobler i nybygg

Tidligere i år ble det også kjent at Fredriksen hadde bestilt to nye subseaskip fra Wuchang-verftet i Kina, basert på design fra det norske konsulentfirmaet Salt Ship Design. Ifølge Finansavisens kilder har Fredriksen benyttet seg av opsjonene for ytterligere to skip, noe som betyr at serien består av fire søsterskip med planlagte leveranser fra september 2026 til høsten 2027.

I tillegg skal Seatankers ha sikret avtaler om ytterligere to opsjoner. Ryktene hevder at prisen pr. skip ligger rundt 65 millioner dollar for nybyggene.

Kursfall

Forrige uke dro oljeprisen med seg oljeservice og DOF-kursen ned. Nordsjøoljen falt rundt 3 dollar på spekulasjoner om Saudi-Arabia vil endre strategi fra pris til volum, slik de gjorde i 2014.

– Det åpner seg en god kjøpsmulighet, sa analysesjef i Carnegie, Frederik Lunde.



– Fundamentalt er subseamarkedet sterkt, der DOF og Subsea 7 er vinnerne, la han til.



Fredriksen-leiren var tilsynelatende enig, og oljeprisen har fått hjelp fra uventet hold.

Tidligere denne uken eskalerte situasjonen i Midtøsten kraftig, da Iran angrep Israel, noe som umiddelbart påvirket oljeprisen. I løpet av få dager har Nordsjøoljen (spot) hentet seg inn fra fallet forrige uke, og steget fra 70 til over 77 dollar pr. fat.