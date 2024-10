Har NVE mistet kompasset i energidebatten?

Debattinnlegg: Lars Semb Maalen-Johansen, porteføljeforvalter i Ecohz (alle uttalelser i denne artikkelen er private kommentarer)

Jeg er engasjert i energidebatten, der jeg står fast ved prinsippet om teknologinøytralitet: Ingen enkelt energikilde alene kan eller bør bære byrden for energisikkerhet.

Lars Semb Maalen-Johansen. Foto: Ecohz

I en tid preget av raske teknologiske fremskritt og skiftende geopolitiske realiteter, er det mer kritisk enn noen gang å holde alle dører åpne. Hver energikilde – være seg vannkraft, vindkraft, solenergi, kjernekraft eller fremvoksende teknologier – har sin unike rolle å spille. Det er summen av disse teknologiene, ikke dominansen av én enkelt kilde, som vil sikre vår energifremtid.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) står i en unik posisjon til å forme denne debatten. Som nasjonens fremste energifaglige instans har NVE et ansvar for å presentere en balansert og grundig analyse av alle tilgjengelige energialternativer. Det er her jeg mener NVE står overfor en kritisk utfordring. Ved siste publisering av sine LCOE-beregninger, har NVE vist at de ikke har klart å være nøytrale. Er det inkompetanse eller skjulte agendaer som driver Norges viktigste energiorgan? Det de dog har gjort er å gjøre debatten enda mer polarisert.

NVEs beregninger av Levelized Cost of Energy (LCOE) er et kraftfullt verktøy for å sammenligne ulike energikilder. Men for at dette verktøyet skal tjene sitt formål, må det anvendes med absolutt nøytralitet og grundighet.

La oss se på noen aspekter ved NVEs tilnærming som fortjener nærmere ettersyn:

NVEs antagelse om 30 års levetid for vindkraft og 40 år for kjernekraft virker inkonsistent. Kjernekraftestimatet er særlig konservativt, men optimistisk for vindkraft, da man estimerer samme levetid på land som på havet. USA har forlenget kjernekraftlisenser til 60 år, med vurderinger opptil 80 år. IAEA rapporterer at mange land planlegger for 60 års drift. Gitt kjernekraftens høye kapitalutgifter (capex), er realistisk levetidsvurdering ekstremt viktig for et rettferdig kostnadsbilde sammenlignet med vindkraft.

NVEs beregninger dobler den estimerte kostnaden for kjernekraft fra i fjor til i år, mens de andre teknologiene opplever en kostnadsøkning på mellom 5 og 50 prosent.

LCOE er viktig, men forteller ikke hele historien. Faktorer som forsyningssikkerhet, nettintegrasjon og miljøpåvirkning bør også vektlegges i en helhetlig vurdering av hver energikilde. Noen energikilder har mulighet til å bygges nærmere konsumenten, og vil derfor fordre mindre nettutvikling og nettap.

En diversifisert energimiks styrker nasjonal energisikkerhet. Vannkraft er fleksibel og balanserende. Vindkraft er billig, men variabel, slik også solkraft er. Kjernekraft gir stabil grunnlast, men krever høy kapitalinvestering. Geotermi har potensial, men er geografisk begrenset. Batterier og andre lagringsmedier kan bidra til nettbalanse. Hver teknologi har sine styrker og svakheter, som understreker viktigheten av en mangfoldig tilnærming. Ved å omfavne alle disse teknologiene, ikke bare én eller to, kan vi bygge et energisystem som er motstandsdyktig mot uforutsette hendelser og endringer i ressursgrunnlag.

Jeg oppfordrer NVE til å lede an i utviklingen av en mer nyansert og konstruktiv energidebatt. NVE bør øke transparensen, fremme aktiv dialog med eksperter og forbedre kommunikasjonen for å sikre en mer balansert, forståelig og inkluderende energidebatt for allmennheten.

Jeg er ikke en forkjemper for én bestemt energikilde, men en stemme for en balansert og sikker energifremtid for Norge.

NVE har potensial til å være en sann katalysator for en mer opplyst og produktiv energidebatt. La oss støtte dem i denne viktige rollen, samtidig som vi holder dem ansvarlige for å opprettholde høyeste standard for nøytralitet og grundighet.

Lars Semb Maalen-Johansen

Porteføljeforvalter i Ecohz