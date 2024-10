Oljegigant gir opp grønnere planer: Forkaster mål om oljekutt

Oljegiganten BP har forkastet et mål om å redusere olje- og gassproduksjonen med 25 prosent innen 2030, ettersom konsernsjef Murray Auchincloss (54) trapper ned BPs strategi for energiomstilling for å gjenvinne tilliten blant investorene, skriver Reuters og viser til personer med kjennskap til saken.

Opprinnelig var BPs ambisjon å kutte olje- og gassproduksjonen med 40 prosent innen 2030 da denne ble offentliggjort i 2020. Samtidig skulle satsingen på fornybar energi trappes opp. I februar i fjor justerte den britiske kjempen imidlertid målet til 25 prosents kutt innen 2030.

Ved lanseringen av 2030-målet om 40 prosents kutt, var dette bransjens mest ambisiøse mål, ifølge nyhetsbyrået.

Nå vil oljegiganten angivelig heller rette fokuset mot nye investeringer i Midtøsten og Mexicogulfen for å styrke produksjonen av olje og gass.

Blant annet er BP i samtaler om investeringer i nye prosjekter i Irak og påviste felt i Kuwait, ifølge Reuters-kildene. BP skal dessuten vurdere investeringer i landbasert virksomhet i USA, inklusive i Permian-bassenget.

Les også Oljesjefens dilemma: Desperat jakt på bedre prising Toppsjefen i et av Europas største oljeselskaper er frustrert over prisingen av egen aksje. Styret har gitt han til september med å komme med forslag som forbedrer situasjonen.

Investordag neste år

Nyhetsbyråets kilder opplyser at Auchincloss vil presentere sin oppdaterte strategi for BP på et investorarrangement i februar, inkludert fjerningen av 2030-produksjonsmålet – men at BP i praksis allerede har forkastet dette målet.

Det skal foreløpig være uvisst om BP da vil komme med noen ny olje- og gassproduksjonsguiding.

BPs mål om netto nullutslipp innen 2050 skal imidlertid fortsatt gjelde.

Så langt i år er BP-aksjen ned drøyt 10 prosent på London-børsen.