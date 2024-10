Equinor melder mandag ettermiddag at selskapet har kjøpt 41.197.344 aksjer i Ørsted, tilsvarende 9,8 prosent av aksjene i selskapet.

Etter transaksjonen blir Equinor nest største aksjonær i Ørsted, etter den danske staten.

«Equinor har et langsiktig perspektiv og vil være en støttende eier i Ørsted. Dette er en motsyklisk investering i en ledende aktør med en attraktiv portefølje innenfor havvind. Eksponeringen mot produserende havvindparker komplementerer Equinors egenopererte portefølje av store prosjekter under utvikling», kommenterer Equinor-toppsjef Anders Opedal i meldingen.

Ifølge meldingen ønsker ikke Equinor styreplass.



«Investeringen er i samsvar med Equinors strategi for verdiskapende vekst i fornybar energi. Havvindindustrien står nå overfor noen utfordringer, men vi er overbevist om at sektoren vil komme styrket gjennom disse, og at havvind vil spille en avgjørende rolle i energiomstillingen,» kommenterer Opedal videre.

Equinor-aksjen falt om lag 3,4 prosent umiddelbart etter meldingen, og ligger ned 2,1 prosent siden børsåpning til 280,80 kroner.

Andel på 26 milliarder kroner

Equinors eierposisjon har blitt bygget opp over tid, gjennom en kombinasjon av markedsoppkjøp og en blokkhandel, opplyses det. Equinors eierandel har en markedsverdi på om lag 2,5 milliarder dollar, tilsvarende i overkant av 26 milliarder norske kroner, basert på fredagens sluttkurs.

Equinor ønsker å sikte på en eierandel på 10 prosent, men har for øyeblikket ingen planer om å øke eierandelen ytterligere.