Edda Wind har inngått nye charteravtaler for to av sine nybygg, med oppstart umiddelbart etter levering fra verft, går det frem av en børsmelding tirsdag.

Den første avtalen gjelder C503 (Vestri Enabler), som forventes levert fra spanske Astilleros Gondán i slutten av november 2024. Avtalen, som er med en ikke navngitt kunde på britisk sokkel, går over fire måneder, med mulighet for forlengelse. C503 vil da være i drift direkte fra verftet gjennom vintersesongen.

– Økt aktivitet

Den andre avtalen gjelder NB967, som skal leveres fra Vard i Vietnam i andre kvartal 2025. Avtalen med en ikke navngitt kunde for en jobb i Taiwan, og går over omtrent seks måneder frem til slutten av 2025, med mulighet for forlengelse. Kontrakten markerer også Edda Winds inntreden i det taiwanske markedet, som ifølge meldingen forventes å vokse betydelig de neste årene.

– Vi opplever økt anbudsaktivitet, og er glade for å kunne rapportere om konkrete resultater, uttaler Edda Wind-sjef Kenneth Walland i en kommentar.

Fredriksen størst

Selskapet varsler samtidig at nåværende charter-avtale for Edda Nordri er forlenget til slutten av 2024. Etter C503-kontrakten for C503 har Edda Wind dermed fullbooket sine fartøy frem til slutten av 2024.

Det Haugesund-baserte havvindservice-rederiet eier og driver syv servicefartøyer (tre SOV-er og fire CSOV-er). I tillegg er seks CSOV-er under bygging.

John Fredriksen er gjennom Geveran Trading største eier i Edda Wind med drøye 31 prosent av aksjene, tett fulgt av Wilhelmsen New Energy. Også skipsreder Idan Ofer er en stor eier gjennom et av sine selskaper.