Med den danske fondsforvalteren Navigare Capital Partners i ryggen, har Norwind Offshore lagt inn en bestilling ved verftsgruppen Vard for bygging av enda et serviceskip for havvindsektoren (CSOV).

Bak Norwind Offshore står sunnmørsfamiliene Farstad, Kleven og Volstad. Skipet vil bli bygget og levert fra Vard Vung Tau i Vietnam, og er planlagt levert i andre kvartal 2027.

Det er danske Navigare Capital Partners som finansierer byggingen og vil stå som eier av skipet. Prisen ønsker imidlertid ikke konsernsjef Svein Leon Aure i Norwind Offshore å avsløre.

– Det er på linje med det øvrige som er bestilt, sier han.

ØKER FLÅTEN: Sverre Andreas Farstad er en av dem som står bak Norwind Offshore. FOTO: Frank Helge Njøsen

Etter det Finansavisen kjenner til, ligger prisen på denne typen skip anslagsvis i området rundt 75 millioner dollar, eller nærmere 800 millioner kroner.

Kontrakten er utøvelsen av en opsjon knyttet til en avtale som ble signert i mars i år. I tillegg til denne kontrakten er partene blitt enige om to nye opsjoner, der den første kan bli erklært senere i år og den andre i 2025.

Norwind Offshore-sjefen har naturlig nok stor tro på markedet.

– Vi ser mye aktivitet som kommer og tror at det vil vedvare. Vi ser også etterspørsel etter disse skipene i olje- og gassektoren, sier Aure.

Flåte på åtte skip

Dette er det sjette CSOV-nybygget Vard bygger for Norwind Offshore og partnere siden høsten 2021.

I tillegg har verftsgruppen fått bestilling på ett konstruksjonsskip (Energy Construction Vessel – ECG) og konvertert ett plattformforsyningsfartøy til et serviceoperasjonsfartøy (SOV).

Med leveringen av et nybygg om en måneds tid, vil Norwind ha fått levert fem fartøyer. Rederiet får ytterligere ett skip i 2026 og to i 2027, inkludert den siste bestillingen.

Selv om det har vært bygget en del havvindskip av denne størrelsen i det siste, tror ikke Aure at markedet er mettet.

– Ikke på lengre sikt, men i 2025 og 2026 vil det kanskje være tilstrekkelig med tonnasje, sier han.

Som regel går skipene rett fra levering og inn på kontrakter, med en typisk varighet på 6–24 måneder.

– Vi har grei dekning i 2025, og en del ledig i 2026, forteller Aure.

Tirsdag ble det også kjent at konkurrenten Edda Wind hadde inngått nye charteravtaler for to av sine nybygg, med oppstart umiddelbart etter levering av skipene mot henholdsvis slutten av året og i andre kvartal neste år. De skal jobbe på britisk sokkel og i Taiwan.

– Vi opplever økt anbudsaktivitet, og er glade for å kunne rapportere om konkrete resultater, uttalte Edda Wind-sjef Kenneth Walland i en kommentar.

Gangbro og kran

Farøtyet som nå skal bygges vil bli 85 meter langt og ha en lugarkapasitet på 87 personer.

Det utstyres med en høydejusterbar bevegelseskompensert gangbro med heissystem, en 3D-kran og et høydejusterbart fortøyningssystem. I tillegg vil fartøyet få installert avanserte batteriløsninger.

Flere av Vards datterselskaper skal stå for leveransene.