I en analyse fra Berenberg skriver analytiker Richard Dawson at Subsea 7 er godt posisjonert for å dra nytte av den vedvarende styrken i offshore kapitalutgifter (capex), samtidig som selskapet leverer på sin store ordrereserve.

Utnyttelsen av nøkkelfartøy forblir høy, mens prisnivået i ordrereserven forventes å være sterkere enn eldre kontrakter. Dette bidrar til å underbygge ledelsens guiding om å øke ebita-marginen til 18-20 prosent neste år og over 20 prosent fra 2026.

– Tillit til fri kontantstrøm

Subsea 7s mål om aksjonærutdelinger på over 1 milliard dollar innen 2027 viser tillit til fri kontantstrøm, uten forventede større investeringer i nye fartøy på mellomlang sikt.

Dawson påpeker at ordreinngangen i tredje kvartal er ventet å bli mer dempet etter et sterkt andre kvartal, med et anslått backlog på rundt 11,4 milliarder dollar, ned fra 12,5 milliarder dollar.

Til tross for kortsiktig usikkerhet er anbudsmulighetene betydelige, særlig i Brasil med flere store Petrobras-kontrakter.

Oljepris

«Volatilitet i oljepriser har vært den viktigste driveren for de siste aksjekursbevegelsene», skriver analytikeren.

Subsea 7s sterke synlighet mot 2025/26 og et stramt offshore-fartøysmarked reduserer noe av nedsiderisikoen.

Dawson anslår inntekter på 1,8 milliarder dollar og et driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 302 millioner dollar for tredje kvartal.

Dawson gjentar kjøpsanbefalingen, samt kursmålet på 245 kroner. Aksjen omsettes for 177,90 kroner i skrivende stund – oppside på 37,7 prosent.



Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.