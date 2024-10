Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anslår i en ny rapport at kraftprisen kan øke med 7-10 øre/kWh innen 2030 dersom elektrifiseringen intensiveres uten at man samtidig bygger ut ny kraftproduksjon eller energieffektivisering.

I rapporten «Scenarioer for kraftmarkedet 2024» har NVE gjennomgått hvordan kraftforbruket i Norge påvirkes frem mot 2030 og 2035, dersom alle tiltakene i Miljødirektoratets rapport om utslippskutt (Klimatiltak i Norge – kunnskapsgrunnlag 2024) gjennomføres.

NVE mener dette vil kunne føre til høyere strømpriser og økt avhengighet av kraftimport.

– Vårt anslag er at det vil øke kraftforbruket med 14 TWh å gjennomføre hele tiltakspakken, og rundt 8 TWh å gjennomføre tiltakene utenfor klimakvotesystemet i 2030, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

MINDRE EKSORT: Norge kan komme til å måtte importere mer kraft, fremfor å eksportere det, hvis vi ikke øker produksjonen ytterligere. Her strømkabelen «North Sea Link» som er lagt i havet mellom Norge og England. Foto: Statnett

Høyere priser gir mindre eksport

For å kutte norske klimagassutslipp gjennom elektrifisering vil det være behov for mye kraft. Hvis Norges kraftforbruk øker uten at ny produksjon eller energieffektivisering kommer på plass, vil kraftprisene i Norge øke. Norge vil da i perioder være avhengig av import av kraft for å dekke behovet, hevder NVE.

– Økt elektrifisering vil, alt annet likt, gi høyere strømpriser i Norge, sier Lund.

– Høyere strømpris vil gi færre timer med eksport av kraft gjennom året, og flere timer med import. Bygger vi ut mer kraft, vil det motsatte skje. Da får vi lavere strømpriser og lavere importbehov, legger han til.

NVE presenterer to scenarier i sin rapport: Klimatiltak og Elektrifisering. Scenarioet Klimatiltak innebærer en forbruksvekst som gir tilstrekkelige utslippskutt til å oppfylle Norges klimaforpliktelser i 2030. Scenarioet Elektrifisering innebærer enda høyere forbruksvekst til å også kutte kvotepliktige utslipp, som hovedsakelig er innenfor sektorene kraftkrevende industri, petroleum og luftfart.

Begge scenariene viser en så stor økning i kraftforbruket at Norge får et kraftunderskudd på mellom 8 og 15 TWh i 2030-2035. I Klimatiltak blir kraftunderskuddet 8 TWh i 2030. I Elektrifisering blir underskuddet henholdsvis 14 og 15 TWh i 2030 og 2035. Til sammenligning er kraftbalansen i vår basisbane omtrent null i 2030 og rundt 5 TWh i 2035.

Væravhengig kraftsystem

Overfor Finansavisen sier Lund at Norge som samfunn har to muligheter for å unngå kraftunderskudd: effektivisering og bygge ut mer.