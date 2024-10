«Usikkerheten i oljemarkedet har sjeldent vært større enn i dag,» skriver råvaresjefen i MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group), Ehsan Khoman, i sin ukentlige oppdatering.

Han peker på flere scenarioer som kan drive oljeprisen enten kraftig opp eller kraftig ned.

«I et ekstremt scenario kan krisen i Midtøsten forstyrre rundt 30 prosent av verdens sjøbårne råoljeforsyning og omtrent 20 prosent av den globale LNG-forsyningen, noe som vil få energiprisene til å skyte i været,» skriver Khoman. Skjer dette, forventer MUFG at Brent stiger med 39 dollar i løpet av 30 dager, til 115 dollar fatet.

I et annet scenario endrer Opec+ strategien sin. Kartellet kan snu til en mer langsiktig likevektsstrategi, hvor de vektlegger å kontrollere forsyningen fra ikke-Opec+. Det kan de gjøre ved å øke sin egen oljeproduksjon, selv om markedet allerede forventer overskudd i oljemarkedet fra neste år. «Noe som kan få energiprisene til å falle kraftig,» heter det fra råvaresjefen.

Les også 30 prosent oppside for oljeservice SpareBank 1 Markets ser 30 prosent oppside i oljeserviceaksje, Nordea kutter i Vår Energi og DNB Markets roper «selg» i hydrogenaksje.

– Ubetydelig risikopremie

Den implisitte volatiliteten til Brent-olje på tre måneders sikt er på sitt høyeste nivå på 10 måneder, ifølge strategen.

«Til tross for at Brent er opp 7 prosent [pr. 10. oktober] etter de iranske angrepene på Israel 1. oktober, forblir geopolitiske risikopremier ubetydelige,» skriver Khoman.

Det er fire grunner til at markedet ikke blir kompensert for den geopolitiske risikoen, ifølge MUFG.

Les også – Kun moderat risikopremie fra Midtøsten Goldman Sachs greier ut om oljeprisen etter gårsdagens byks.

Buffer(e)

Det første som trekkes frem er at Opec+ sitter på «betydelige» reserver – rundt 6 millioner fat pr. dag som buffer. I tillegg til denne bufferen kan USA, Europa og Japan frigjøre sine strategiske reserver hvis det oppstår forstyrrelser i Hormuzstredet.

Videre har tradere gode verktøy til å vurdere situasjonen – satellittbilder, i stedet for å spekulere. «Nyeste tyder på at Iran fortsatt eksporterer råolje fra sin svært konsentrerte eksportterminal på Kharg Island», skriver strategen.

Goldman Sachs skrev for et par dager siden at Kplers satellittbilder viste «ingen sjøbasert oljeeksport fra Iran denne uken», men banken tok forbehold om at det kunne være feil.

Den siste grunnen til at den geopolitiske risikopremien er ubetydelig, er at «det finansielle oljemarkedet er mer likvid enn tidligere, noe som gir tradere muligheten til å kjøpe forsikring til en rimelig premie i stedet for å ta en direkte posisjon i markedet», ifølge Khoman.