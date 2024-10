Misforståelser rundt NVEs kostnadsanslag og forutsetninger

Debattinnlegg: Magnus Buvik, fungerende seksjonssjef i NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oppdatert kostnadsanslag for ulike kraftproduksjonsteknologier. Våre oppdateringer har skapt en del debatt, spesielt knyttet til kostnadene for kjernekraft og flytende havvind. Mye av diskusjonen ser ut til å være basert på misforståelser om våre anslag og forutsetningene.

Magnus Buvik. Foto: Herman Dreyer

Våre anslag om energikostnader er basert på en såkalt LCOE-metodikk, eller levelized cost of energy. LCOE gir ikke det fulle og hele bildet av hva det koster å produsere strøm. For eksempel tar LCOE ikke hensyn til natur- og miljøpåvirkning, systemkostnader, nettkostnader eller bidrag til reservemarkeder eller systemtjenester. Våre anslag om energikostnader inneholder heller ikke skatter, avgifter eller subsidier. Det er altså ikke et estimat som en investor bør basere sine beslutninger på, og det er heller ikke meningen.

Formålet med LCOE er å kunne sammenligne teknologier på tvers. I beregningene av LCOE benytter vi derfor en lik diskonteringsrente på 6 prosent for alle teknologier. Det er en forutsetning som kan problematiseres.

Særlig for umodne teknologier og/eller risikofylte prosjekter, som for eksempel flytende havvind og kjernekraft, vil nok det faktiske avkastningskravet til en investor være langt høyere. Det betyr i så fall at våre forutsetninger vesentlig undervurderer de faktiske kostnadene for slike prosjekter.

For vann-, vind- og solkraft mottar NVE kostnadstall fra faktiske prosjekter. For havvind og termisk kraftproduksjon støtter vi oss på eksterne kilder. For flytende havvind har vi i år lagt til grunn kostnadstall utarbeidet av Afry for NVE.