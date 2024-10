Britisk olje- og gassproduksjon stuper

Fra januar til august falt gassproduksjonen 13 prosent. Det er større enn anslaget på 10 prosent for året, ifølge Ross Dornan i Offshore Energies UK (OEUK). Organisasjonen advarer mot at de britiske øyene vil bli avhengige av import, ifølge Bloomberg.

Storbritannia produserer rundt 90 millioner kubikkmeter gass hver dag. Oljeproduksjonen faller også, med et forventet fall på 10 prosent for året. Hittil i år har oljeproduksjonen vært på 660.000 fat dagen.

Den samlete produksjonen av olje og gass var på 1,1 millioner fat oljeekvivalenter daglig fra januar til august, rundt 11 prosent lavere på årlig basis. Daglig produksjonsrat ventes å falle til rundt 700.000 fat innen utgangen av tiåret.

Økte skatter

«Vi er bekymret for produksjonen og den økende fallraten. Det er heller ikke noe særlig ny produksjon som kommer inn», sier Dornan i OEUK. Organisasjonen har tatt til orde for økonomisk støtte fra myndighetene for å styrke investeringer på britisk sokkel.

Det Konservative Partiet innførte en ekstraordinær skattesats på olje- og gassoverskudd tilbake i 2022 da prisene steg kraftig i kjølvannet av Ukraina-krigen. Statsminister Keir Starmer fra Labour økte satsene i juli til tross for at de ekstraordinære overskuddene i stor grad har forsvunnet.

De økte skattene vil føre til et fall på mer enn 80 prosent i investeringer i olje og gass over de neste fem årene, advarer OEUK. Så langt i år er det kun Victory-gassfeltet operert av Shell som har hatt en endelig investeringsbeslutning.