Horisont Energi er usikker på veien videre

Horisont Energi skriver i en børsmelding at selskapet vurderer ulike alternativer for å drive Polaris-prosjektet videre, etter å ha blitt informert av ORLEN Upstream Norway (tidligere PGNiG Upstream Norway) at selskapet vil trekke seg fra lisensen.

Horisont Energi er nå i dialog med Olje- og energidepartementet for å se på nye potensielle lisenspartnere.

– Polaris har allerede dokumentert sin reservoarkapasitet og tekniske gjennomførbarhet for CO2-lagring, noe som etablerer det som et teknisk modent prosjekt. Horisont Energi vil nå vurdere alternativene for hvordan Polaris-prosjektet kan tas videre som et konkurransedyktig alternativ for Barents Blue-prosjektet, sier Horisont Energi-direktørene Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen og Leiv Kallestad i en felles uttalelse.

Horisont Energi gjennomfører for tiden en strategisk gjennomgang for å utforske alternativer for selskapet fremover, inkludert dets prosjektportefølje innen karbontransport og -lagring og ren ammoniakk. Som en del av dette arbeidet har selskapet vurdert nye partnere i Polaris-lisensen. I børsmeldingen fra selskapets skriver ledelsen at mer informasjon vil bli gitt til markedet når det er tilgjengelig.