Subsidiebetalingene for ett av kraftverkene til EAM Solar har vært fryst siden 2019. Nå gjenopprettes ordningen, hvilket betyr en etterbetaling på 1,2 millioner euro, tilsvarende 14 millioner kroner, ifølge en børsmelding mandag morgen.

Fredag 11. oktober mottok selskapet formell godkjennelsen av gjenopprettelsen fra Italienske myndigheter for solkraftverket ENFO 25.

Subsidiesatsen er på 0,189 euro pr. kWh, ned 18,8 prosent sammenlignet med den opprinnelige satsen. Kraftverket har levert 6,8 millioner kWh elektrisitet uten subsidiebetaling, noe som gir en etterbetaling på 1,2 millioner euro.

Selskapet forventer at det vil gjennomføres et nettooppgjør hvor historisk utbetalt subsidie også justeres etter den nye satsen. Følgelig forventes det da en netto etterbetaling på rundt 700.000 euro. Årlig brutto inntekt for kraftverket vil øke med 2,8 millioner kroner frem til 2031.

EAM Solar forventer at gjenopprettelse og etterbetaling av subsidien blir gjennomført i fjerde kvartal 2024.