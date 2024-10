Danske har mistet troen på TGS-aksjen

Danske Bank-analytiker Jørgen Lande ligger 16 prosent under konsensus når han nå har sett på inntektene til TGS for neste år, etter at oppkjøpet av PGS er konsolidert inn.

Han tror inntjeningen blir for svak til å forsvare dagens prising av aksjen og nedgraderer anbefalingen fra hold til selg og kutter kursmålet fra 150 til 70 kroner.

«Etter vår oppfatning ser det ut til at etterspørselen etter fartøyer og konvensjonell seismikk har svekket seg, og vi sliter med å beregne positive frie kontantstrømmer etter utbytte i 2025-26,» skriver han i analysen.

Mandag morgen faller TGS-aksjen 2,5 prosent til 102 kroner. Aksjen er ned 20 prosent de seneste tre månedene.

Med en flåteutnyttelse som svekket seg i første halvår og har ligget på 69 prosent så langt i år – i et oljemarked med god tilgang på olje – tror Lande at etterspørselen etter seismikk i 2025 vil ligne mye på etterspørselen i år. Dette bør føre til et godt forsynt fartøysmarked, mener han.

Lande kutter i sine TGS-estimater, og det er flåteutnyttelsen som er hovedårsaken. Basert på en antagelse om at selskapet i gjennomsnitt vil ha 6,5 streamer-fartøy i operasjon neste år, antar han at de såkalte multiklientinvesteringene vil beløpe seg til 350 millioner dollar i 2025, noe som er en nedgang på 26 prosent i forhold til året før, mens selskapet ventes å få 217 millioner dollar i såkalte kontraktsinntekter.

I år venter han at TGS vil få inntekter på 1,73 milliarder dollar, fallende til 1,56 milliarder i 2025 og 1,47 milliarder året etter.

EBITDA-estimatet på 823 millioner dollar for neste år ligger 29 prosent under konsensus, ifølge analytikeren. I år venter han en EBITDA på 954 millioner dollar, mens det i 2026 anslås til 763 millioner.

Meglerhuset Barclays er også ute med en analyse, der kjøpsanbefalingen opprettholdes og kursmålet på hele 245 kroner holdes uendret. Det betyr at meglerhuset ser en oppside i TGS-aksjen på hele 140 prosent.

Ifølge TDN Direkt er også ABG Sundal Collier ute med en analyse på seismikkselskapet, der kjøpsanbefalingen opprettholdes, men kursmålet kuttes fra 150 til 140 kroner.