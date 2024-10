Rykter om gigantiske kutt

Brasilianske Petrobras vil kutte i investeringene som er planlagt for 2025, til tross for at myndighetene heller vil at den statlige oljegiganten skal øke investeringene, melder Reuters og viser til kilder med nær kjennskap til saken.

Neste års investeringer har vært anslått til 21 milliarder dollar, tilsvarende 226 milliarder kroner. Ifølge én av Reuters' kilder kan budsjettet nå være redusert til rundt 17 milliarder dollar, basert på foreløpige estimater.

Det innebærer et kutt på rundt 43 milliarder kroner.

Press fra presidenten

Ifølge nyhetsbyrået skal Petrobras, i henhold til sin strategiske plan for 2024–2028, investere 102 milliarder dollar. Dette er en økning på 31 prosent fra oljekjempens tidligere plan, drevet av press fra president Luiz Inácio Lula da Silva for å styrke Brasils økonomi og skape flere arbeidsplasser.

En Reuters-kilde forteller at Petrobras selv ønsker en plan som er mer «realistisk».

Angivelig vil den brasilianske oljegiganten lansere en plan for årene 2025 til 2029 i november, men det er uvisst om investeringsplanene reduseres her. Nyhetsbyråets kilder avslører imidlertid at den nye planen vil innebære prioritering av prosjekter som fordrer lavere investeringer og som samtidig skal levere høyere og raskere avkastning.