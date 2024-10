– Lagmannsrettens konklusjon er at skranker som gjelder for domstolenes prøvelsesrett og demokratihensyn tilsier at forføyning ikke kan besluttes, heter det i kjennelsen som kom mandag ettermiddag.

En midlertidig forføyning ville i realiteten stengt all virksomhet ved de tre petroleumsfeltene klimasøksmålet omfatter – Breidablikk, Tyrving og Yggdrasil i Nordsjøen.

Konkrete beslutninger for å håndtere klimakrisen, som en eventuell nedstengning av petroleumsvirksomhet, må primært treffes av Stortinget og regjeringen, framgår det av Borgarting lagmannsretts sammendrag av kjennelsen.

Kjennelsen blir anket, varslet Greenpeace kort tid etter at den var avsagt.

Greenpeace og Natur og Ungdom fikk i januar medhold på alle punkter i søksmålet mot staten om tillatelser til utbygging av de tre oljefeltene. Oslo tingrett slo fast at alle tre tillatelsene er ugyldige.

Lagmannsretten skal senere behandle statens anke over tingrettens dom. Kjennelsen mandag gjaldt kun spørsmålet om produksjon og utbygging ved feltene skulle stanses i påvente av en rettslig avklaring.

Denne behandlingen er foreløpig utsatt i påvente av rådgivende uttalelse fra Efta-domstolen om tolkningen av EUs prosjektdirektiv.

(NTB)