Stor motstand mot Røkke – 94 prosent stemte nei

Forrige måned ble det klart at Kristian Røkke er ferdig som toppsjef i Aker Horizons og at han i stedet trer inn i en ny rolle som styreleder i investeringsselskapet. Men det var opp til en ekstraordinær generalforsamling å bestemme om Røkke faktisk blir ny styreleder, og denne ble avholdt mandag ettermiddag.

Ikke uventet ble styreendringen klubbet igjennom, men resultatet fra avstemningen viser at tilliten til Kristian Røkke som styreleder blant aksjonærene er lav utenfor Aker-systemet.

Ifølge protokollen fra generalforsamlingen avga totalt 70,58 prosent av stemmeberettiget kapital, eller mer presist 487.245.197 aksjer, stemmer i de fire sakene som ble behandlet. Av disse representerte Aker Capital 67,25 prosent, tilsvarende 464.285.714 aksjer.

Dermed var det 3,33 prosent av kapitalen, eller 22.959.483 aksjer som var representert av eksterne eiere utenom Aker Capital, som deltok i avstemningene. På saken om valg av styremedlemmer, der Kristian Røkke ble foreslått som ny styreleder, var det 21.547.348 stemmeberettigete aksjer som stemte mot forslaget.

Gjør man en naturlig antagelse og går ut ifra at alle Aker Capitals stemmer var i favør, var det 94 prosent av avlagte eksterne stemmer, altså utenom Aker Capital, som stemte mot forslaget om nytt styre.



Kursras og aksjonæropprør

Aker Horizons raste på børsen og analytiker Roald Hartvigsen i Clarksons beregnet at aksjonærverdier tilsvarende 25 milliarder kroner hadde forsvunnet fra toppen under Kristian Røkkes ledelse og betegnet hans tid som toppsjef i Akers fornybarsatsing som en «ripe i lakken».

I høst har det bygget seg opp misnøye blant aksjonærer i Aker Horizons fordi Aker-systemet fortsatt ikke har bestemt hva som skjer med 4,5 milliarder kroner fra salget av datterselskapet Aker Carbon Capture til den amerikanske kjempen SLB. Flere minoritetsaksjonærer har krevd å få pengene utbetalt som et rent utbytte samtidig som aksjekursen har falt på frykt for at Kjell Inge Røkke og Aker kan finne en annen bruk av pengene.

Lars Sperre, som tidligere har vært sjef i Norske Skog, tar over etter Kristian Røkke mens Øyvind Eriksen går fra leder til nestleder i styret.