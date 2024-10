Vår Energi henter inn ny finansdirektør

Vår Energi har ansatt Carlo Santopadre som ny finansdirektør i selskapet. Han tiltrer rollen 1. desember 2024.

Santopadre har over 15 års erfaring i bransjen, hovedsakelig hos det italienske energiselskapet Eni SpA. I en børsmelding fremgår det at han har hatt ulike seniorroller innen finans på Enis hovedkontor og det datterselskaper i Nord-Afrika, Midtøsten og Vest-Afrika. Før han begynte i Eni, jobbet han for KPMG.

Stefano Pujatti, som har vært finansdirektør i Vår Energi siden 2019, vil etter en kort overgangsperiode søke nye muligheter innen Eni.

– Jeg er svært stolt over å ha vært med på å forme den utrolige reisen til Vår Energi de siste fem årene, ettersom selskapet har vokst til å bli det tredje største leting- og produksjonsselskapet på norsk sokkel, sier Pujatti i en kommentar.