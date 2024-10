I en ny analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Daniel Stenslet at Scatecs tredje kvartal var preget av flere salg av eiendeler. Selskapet solgte solkraftverk i Sør-Afrika og Vietnam, og en vannkraftandel i Uganda, hvor de samlet sett vil motta mesteparten av inntektene i første halvdel av 2025.

Analysefakta Aksje: Scatec

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 95 (95)

Stenslet ser positivt på selskapets evne til å flytte kapital fra mindre kjerneområder til sine vekstområder, noe som også kan bidra til å betale ned gjeld.

Arctic Securities ligger 5-6 prosent under konsensus på underliggende EBITDA-resultat for tredje kvartal, og analytikeren understreker at kvartalstallene sannsynligvis vil bli påvirket av flere engangseffekter.

Stenslet påpeker at aksjen fortsatt handles med rabatt mot meglerhusets verdijustert egenkapital. Han gjentar nå både kjøpsanbefalingen og kursmålet på 95 kroner, og understreker at kapitalflyttingen og potensialet for gjeldsnedbetaling bør bli godt mottatt av investorene.

Tirsdag omsettes Scatec-aksjen for 79,35 kroner, ned 1,1 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.