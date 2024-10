IEA: Klar til å handle ved behov

Det internasjonale energibyrået (IEA) er klar til å iverksette oljeforsyningstiltak om nødvendig, melder de i sin ferske månedsrapport.

«Eskalerende spenninger mellom Israel og Iran gir næring til frykten for en bredere Midtøsten-konflikt og forstyrrelser i iransk eksport. Men, løsningen på den politiske striden i Libya, som i en kort periode halverte sin oljeeksport, relativt beskjedne produksjonstap på grunn av de store orkanene på den amerikanske gulfkysten, samt svak etterspørsel fra sluttbrukerne, har bidratt til å stabilisere markedene», skriver IEA.

Energibyrået påpeker at de sammen med sine medlemsland raskt har mulighet til å handle kollektivt for å stabilisere markedet.

«IEAs offentlige lagre er alene på over 1,2 milliarder fat, med ytterligere en halv milliard fat i lagre som holdes under industrielle forpliktelser», skriver de, og påpeker at Kina i tillegg har 1,1 milliarder fat i sine råoljelagre. Det skal være nok til å dekke 75 dagers innenlandsk raffineridrift på dagens nivåer.

«Foreløpig fortsetter tilførselen, og så lenge det ikke oppstår en større forstyrrelser vil markedet møte et betydelig overskudd i det nye året», heter det.

Svakere etterspørselsvekst

IEA forventer nå at den globale oljeetterspørselen vil øke med knappe 860.000 fat til 102,84 millioner fat pr. dag i 2024. I 2025 ventes det at etterspørselen stiger med cirka 1 million fat til 103,84 millioner fat pr. dag. Det er betydelig lavere enn veksten på to millioner fat pr. dag man så i perioden 2022-2023.

«Den kinesiske etterspørselen er spesielt svak, og forbruket falt med 500.000 fat pr. dag på årsbasis i august - den fjerde måneden på rad med nedgang», skriver energibyrået.

Det påpekes at oljeforsyningen utenfor Opec+ samtidig fortsetter å vokse, ledet av Amerika, med en vekst på rundt 1,5 millioner fat pr. dag i år og neste år.

«USA, Brasil, Guyana og Canada står for det meste av veksten, med en produksjonsøkning på over 1 million fat pr. dag begge årene, noe som mer enn dekker den forventede etterspørselsveksten».

I tillegg har Opec+ en ledig produksjonskapasitet, som med unntak av den spesielle perioden under covid-pandemien, er på et historisk høyt nivå.