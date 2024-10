Fredriksen-selskap håper nytt utstyr skal sikre flere kontrakter

John Fredriksens riggselskap Northern Ocean har inngått en intensjonsavtale med Kinetic Pressure Control for å utstyre de halvt nedsenkbare riggene «Deepsea Mira» og «Deepsea Bollsta» med den kinetiske utblåsningsstopperen K-BOS, opplyses det i en melding.

Kinetic Pressure Control omtales som en ledende aktør innen brønnkontrollteknologi, som utformer, produserer og leverer utstyr til brønnhoder og trykkontroll.

Ser store fordeler

«Deepsea Mira» og «Deepsea Bollsta» er to sjettegenerasjons rigger som begge er utformet for å operere under tøffe forhold. Å utstyre disse med K-BOS vil ifølge Northern Ocean styrke selskapets posisjon i markedet og evnen til å sikre nye kontrakter innen ultradypvannsboring og boring i tøffe forhold, og selskapet har troen på at K-BOS-systemets evne til å sikre brønner på mindre enn et sekund vil gi kundene «betydelige fordeler».

Northern Ocean-sjef Arne Jacobsen sier i meldingen at systemet gjør de to riggene mer kapable og attraktive for selskapets «kresne kunder».

– Vi tror operatørene av disse enhetene vil tjene på K-BOS' evne til å sikre brønnen under alle omstendigheter. K-BOS lar disse klasseledende riggene sette en ny standard for å gjøre risikoen for et større utslipp så lav som praktisk mulig, sier Steven Angstmann, adm. direktør i Kinetic.

John Fredriksen er største aksjonær i Northern Ocean med en eierandel på drøyt 54 prosent, gjennom sitt selskap Hemen Holding.

Hittil i år er Northern Ocean-aksjen ned 36 prosent.