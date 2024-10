Danske Bank-analytiker Vidar Skogset Lyngvær forventer et svakt tredje kvartal fra Aker BP, hovedsakelig drevet av lavere produksjon som følge av vedlikehold i september. Likevel beskriver han selskapet som robust, og mener den siste tids kursnedgang er uberettiget.

Analysefakta Aksje: Aker BP

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 300 (300)

Danske Bank gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen, og opererer med et kursmål på 300 kroner. Selv om Aker BP har underprestert sammenlignet med konkurrentene i 2024, ser Lyngvær en potensiell oppside i guidingen for fjerde kvartal, gitt driftsstansen i tredje kvartal.

Videre estimerer Lyngvær at Aker BPs driftsresultat (EBIT) vil være 13 prosent under konsensus for tredje kvartal, basert på selskapets produksjonsoppdatering. Han gjør kun små estimatendringer etter den siste oppdateringen.

Aker BP handles til en P/E på ni for perioden 2025-2026, med en forventet direkteavkastning på 11 prosent for 2024.

Tirsdag omsettes Aker BP for 229,20 kroner, ned 4,2 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.