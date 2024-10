Analytikerkorpset er langt fra imponert etter at hydrogenselskapet Nels tredjekvartalsrapport.

– Det var langt dårligere på topplinjen enn ventet, langt dårligere bunnlinje enn ventet og en elendig ordreinngang, sier analytiker Anders Rosenlund i SEB.



Nel fikk et resultat før skatt på minus 116,5 millioner kroner, en liten bedring fra underskuddet på 168,9 millioner kroner i samme periode året før. Ordreinngangen var på 161 millioner kroner, mot 338 millioner kroner i samme kvartal året før.

– Det er hakk i plata fra ledelsen om ordrene som snart kommer. Tallene vi ser i dag er ikke spesielt imponerende, sier Rosenlund.

– Var det ellers noe spesielt du umiddelbart la merke til i rapporten?

– De forsøker å redusere kostnader, og det virker som at de hinter mot å redusere i antall ansatte. Det er litt spesielt at et vekstselskap må begynne å se på kostnadssiden.

Nel (Mill. kr) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 391,3 320,9 Driftsresultat –145,7 –104,1 Resultat før skatt –116,5 –168,9 Årsresultat –115,1 –226,3

Må få flere ordre og kutte kostnader

– Alt i rapporten var svakt. Det var større tap enn ventet, ordreinntaket var på den svake siden og de brenner mer kontanter enn antatt. Selv om ledelsen sier de skal ha økt fokus på kostnader og at de skal investere mindre neste år, så virker det som at de fortsatt kommer til å bruke mye fra kontantbeholdningen, sier analytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Markets.

Les også Halverer investeringene i 2025 Nel skal redusere investeringene med om lag 50 prosent i 2025 sammenlignet med 2024, skriver selskapet i rapporten for tredje kvartal.

Han ser få lyspunkter.

– Det eneste positive er at ledelsen er mer fremoverlent på utsikter og ordre, men det har de vært tidligere også, og det er lett for alle å se i bakspeilet at de har vært for optimistiske, sier Karlsen.

– Hva må gjøres for at man skal få se bedring i Nel?



– Selskapet må få flere ordre og det må få mer kontroll på kostnadene.

IKKE IMPONERT: DNB-analytiker Martin Huseby Karlsen er ikke imponert over det Nel leverte i tredje kvartal. Foto: Thomas Bjørnflaten

Nel varslet i dagens rapport at investeringene neste år skal halveres sammenlignet med i år.

– De har hatt et veldig stort investeringsprogram i år, som har vært knyttet til ekspansjon av kapasitet, både på Herøya og i USA. Jeg hadde trodd de skulle mer ned på investeringene enn de sier.