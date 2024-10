I en analyse fra Danske Bank skriver analytiker Jørgen Andreas Lande at Magnoras investeringscase holder seg sterkt, til tross for lavere inntekter enn forventet i tredje kvartal. Netto kontantstrømmer var sterkere enn forventet, og guiding for 2024-25 ble hevet. Dette medfører høyere forventninger til salg i Sør-Afrika, særlig med de nylig annonserte 325 MW for 2024.

Lande opprettholder kjøpsanbefalingen og kursmålet på 45 kroner.

Analysefakta Aksje: Magnora Meglerhus: Danske Bank Markets Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 45 (45)

Analytikeren fremhever at Magnoras portefølje har vokst med 20 prosent på kvartalsbasis, og at endringer i estimatene inkluderer ett års forsinkelse i inntektene fra Helios, samt justeringer i prosjekter fra Globeleq og Red Rocket. Han øker også forventningene til 2025-salget fra Sør-Afrika med 77 prosent for 2025 til 386 MW. Til tross for økte verdier i kontantstrømanalysen (47 kroner pr. aksje), holdes kursmålet altså uendret på 45 kroner.

Magnora faller rundt prosenten til 22,70 kroner på Oslo Børs onsdag formiddag.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.