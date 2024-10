I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Lukas Daul at en tregere gjeninnhenting enn ventet i seismikkmarkedet, i motsetning til andre oljeservicesegmenter, tærer på investorenes tålmodighet. TGS har nedjustert sitt kursmål fra 160 til 135 kroner, men beholder kjøpsanbefalingen.

Analytikeren påpeker at høyere seismikkinvesteringer er den ultimate kursdriveren, og at selskapet har fokus på å kontrollere hva det kan mens det venter på et bedre marked som kan øke flåteutnyttelsen og topplinjeveksten. Daul har lave forventninger, og estimerer ensifret vekst fremover.

Analysefakta Aksje: TGS Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 135 (160)

Prognosen i rapporten er at TGS vil legge frem uendrede inntekter på årsbasis i tredje kvartal 2024, med en omsetning på 459 millioner dollar og et driftsresultat på 53 millioner dollar, eksklusive oppkjøpsrelaterte kostnader. På lengre sikt forventes en inntektsvekst på 1 prosent i 2025 og 5 prosent i 2026, med en flåteutnyttelse på 75-80 prosent og vedlikeholdsinvesteringer på 140 millioner dollar årlig.

TGS er ifølge Arctic-analytikeren på vei mot en netto rentebærende gjeld (NIBD) på 250-350 millioner dollar innen fjerde kvartal 2025, noe som kan åpne for ytterligere utbytteutbetalinger i 2026.

TGS stiger 0,9 prosent til 98,05 kroner på Oslo Børs onsdag formiddag.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.