IEA-rapport: Oljetoppen snart over – elektrisitetsalderen begynner

Han sier at det er fullt mulig at Kina faktisk nådde utslippstoppen allerede i fjor, men at det trengs mer data for å kunne bekrefte det.

Kina drivkraft

Kina har i dag over halvparten av verdens elbiler på veiene. Innen 2030 ventes det at 70 prosent av nybilsalget i Kina vil være elektrisk. Ifølge IEAs anslag kommer elbilovergangen i Kina til å erstatte etterspørselen etter opptil seks millioner fat olje per dag innen 2030.

Globalt kommer elbiler til å utgjøre 50 prosent av nybilsalget i 2030, mener IEA.

Etterspørselen etter elektrisitet er større enn ventet og drives av forbruk i lettindustrien, elektriske kjøretøyer, luftkjølingsanlegg, datasentre og kunstig intelligens, står det i rapporten. Omrisset av en overgang fra fossilbasert oppvarming, fossildrevne kjøretøy og noe av industrien, til elektrisitet, begynner å bli klart, står det videre.

IEA viser til at Kina satser massivt på utbygging av sol- og energikraft, og at disse to energikildene også globalt, sammen med overgang til elbiler, vil føre til at klimautslipp snart når toppen og at utslippene etter hvert begynner å falle.

U-land henger etter

Overgangen til renere energi er imidlertid ikke uniform. Verden preges av ulikheter, påpeker IEA, som viser til hvordan Kina og India, verdens to mest folkerike land, griper an årene som kommer på ulikt vis.

Det er også et poeng som Norges utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) peker på overfor NTB.

– Rapporten viser at kun 15 prosent av globale investeringer når fremvoksende markeder og utviklingsøkonomier. Afrika får bare noen få prosent av dette. Det er for lite. Uten økte investeringer i utviklingsland vil vi ikke nå målene i Parisavtalen eller bærekraftmålene, sier hun.

Tvinnereim mener at Norges fokus på tilrettelegging av økte investeringer fra privat sektor til investeringer i fornybar energi i utviklingsland, er helt nødvendig for å kunne dra verden i riktig retning, der flere mennesker får tilgang til strøm, samtidig som at økonomisk vekst fremmes.

