Onsdag la Nel frem sine tall for tredje kvartal, noe som endte med en kursoppgang på 2,1 prosent. Hydrogenselskapet fikk et negativt resultat før skatt på 116,5 millioner kroner, mot et underskudd på 168,9 millioner kroner i samme periode året før. Inntektene økte til 391,3 millioner kroner i kvartalet, mot 320,9 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Kutter kursmålet

Danske Bank-analytiker Elliot Jones er ikke imponert over den svake tredjekvartalsrapporten fra Nel, og kutter nå kursmålet på aksjen fra 3,00 til 2,50 kroner, samtidig som han gjentar sin salgsanbefaling på aksjen.

Analysefakta Aksje: Nel

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 2,50 (3,00)

«Vi opprettholder vårt syn på Nels investeringscase etter tredjekvartalsrapporten. De operasjonelle inntektene og EBITDA-resultatet var på henholdsvis 366 millioner kroner og minus 90 millioner kroner (begge godt under forventningene), mens kun syv millioner kroner i Alkaline-ordre resulterte i et ordre- til faktureringsforhold på 0,4», skriver Jones i sin analyse.

Flere utfordringer

Analytikeren ser flere markedsutfordringer for Nel, og forventer ikke et positivt EBITDA-resultat før i 2027, mens konsensus tror det vil skje i 2026. Han kutter forventet ordreinngang for 2024 med 20 prosent, samtidig som han senker omsetningsestimatet for årene 2025 og 2026 med henholdsvis seks prosent to prosent.

En mulig kurstrigger for aksjen kan være subsidier på begge sider av Atlanterhavet, men Jones forventer ikke at noe slikt vil skje før nærmere slutten av året.

Hittil i år har Nel-aksjen falt over 32 prosent. Dersom Danske Bank får rett i sin siste analyse, kan aksjen falle ytterligere 41 prosent.