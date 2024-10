DOF er i ferd med å øke flåten gjennom oppkjøpet av Maersk Supply Service. For å finansiere deler av oppkjøpet, hentet selskapet 100 millioner dollar gjennom en rettet emisjon. Der forpliktet Fredriksen og Geveran Trading seg til å tegne aksjer for 30 millioner dollar.

Tidligere i oktober kom DNB Markets, som riktignok var en av tilretteleggene i emisjonen, med en analyse der det mente at oppkjøpet var innvannende. Kursmålet på DOF ble satt til 140 kroner. Mente samtidig at Maersk-kjøpet ville bidra til gode utbytter fra rederiet når det har fått refinansiert gjelden, sannsynligvis i starten av neste år.

Investert i offshoresektoren

I offshore serviceskipssektoren har John Fredriksens selskap Seatankers kjøpt skip, men overlatt driften til andre. Både DOF i Austevoll, Østensjø Rederi i Haugesund og Remøy Shipping i Fosnavåg driver offshore serviceskip som eies av Fredriksen. Adrian Geelmuyden, som følger opp disse investeringene i Fredriksens private administrasjonsselskap, sitter som styremedlem i DOF.

I forbindelse med Fredriksens 80-årsdag i mai spurte Finansavisen om det var aktuelt å samle engasjementene innen offshore service i ett selskap.

– Dette er noe vi løpende vurderer. Det viktigste for oss er å skape aksjonærverdier gjennom å drive så effektivt og kostnadsbevisst som mulig, noe vi har lykkes med historisk, uttalte Fredriksen.

Nylig sikret han seg også en solid gevinst ved salg av to skip. I begynnelsen av oktober solgte Fredriksen to subseaskip som han plukket opp på billigsalg i Kina for to år siden. Kjøper var hovedaksjonærene i Golden Energy Offshore Services i Ålesund.

Skipsmeglere antydet en markedspris på vel 80 millioner dollar for hvert skipene, som Fredriksen angivelig skal ha betalt i underkant av 50 millioner dollar for.