Etter Nels kvartalsrapport på onsdag har RBC Capital Markets kommet med en oppdatering.

Erwan Kerouredan, analytikeren, skriver at omsetning og driftsresultat før ned- og avskrivninger (EBITDA) var lavere enn konsensus. Svake salg av PEM-stabler og høye forsknings- og utviklingskostnader bidro også til det svake resultatet.

På den positive siden har selskapet valgt å halvere investeringene for 2025 for å tilpasse seg markedet, og det er ventet at de første lisensinntektene fra Reliance vil bli bokført i fjerde kvartal 2024, skriver analytikeren.

Investeringscaset ifølge RBC-analytikeren:«Nel representerer en av de mest gearede investeringene innenfor grønn hydrogen, et område med enormt vekstpotensial ettersom land og selskaper legger frem sine avkarboniseringsstrategier. Vår "Outperform"-vurdering reflekterer en attraktiv risiko/avkastningsprofil, støttet av dyp penetrasjon i hydrogenverdikjeden.»

Les også Shorterne angriper Nel Nel-aksjonærene teppebombes med dårlige nyheter. Nå er Nel den mest shortede aksjen i hele Norden med en shortandel på nesten 20 prosent.

Snur det?

Kerouredan ser en optimistisk tone fra ledelsen etter kvartalsresultatene, spesielt på grunn av positive politiske signaler fra EU, Storbritannia og USA.

Produktspesifikasjoner har også blitt forbedret, med PEM-stabler som nå er klare for masseproduksjon til tretti prosent lavere kostnad.

RBC Capital oppjusterer inntektsforventningene for fjerde kvartal 2024, men nedjusterer investeringer og inntektsanslag for 2025.

Kursmålet holdes uendret på 12 kroner pr. aksje. Til sammenligning er det høyeste kursmålet blant analytikerne på Bloomberg 12 kroner, mens nest høyeste er på 8,61 kroner. Før åpning står Nel i 4,19 kroner, noe som gir en oppside på 186,4 prosent.



Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.