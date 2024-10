I en analyse fra JPMorgan skriver Kate M. Somerville at makrovolatilitet gir bekymringer rundt investeringssyklusen og fri kontantstrøm (FCF), noe som påvirker synet på olje- og gasselskapene.

For fjerde kvartal forventes det at marginene bedres når kontrakter vunnet til høyere marginer begynner å bidra til inntekter, spesielt for selskaper med offshore-eksponering som Subsea 7 og Aker Solutions.

På grunn av den attraktive anbudsrørledningen oppgraderes Aker Solutions til overvekt (fra nøytral), mens Subsea 7 nedgraderes til nøytral (fra overvekt) grunnet bekymringer for en svakere investeringsutsikt i Brasil.

Én oppjustering og to nedjusteringer

Analytikeren forventer at fri kontantstrøm blir et viktig fokus, særlig i lys av økende makrovolatilitet.

Vår Energi trekkes frem som et selskap med økt fleksibilitet på grunn av begrenset investeringsforpliktelse i 2025, og robust balanse med en forventet gjeld/ebitda-ratio på 0,8x ved utgangen av 2024.

Aker Solutions-aksjen blir oppgradert til kjøp, og kursmålet økes til 61,00 kroner fra 56 kroner.

Subsea 7 blir nedgradert til hold, og kursmålet kuttes til 200,00 fra 220,00 kroner.

For Vår Energi gjentas kjøpsanbefalingen, men kursmålet reduseres fra 50 til 45 kroner.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.