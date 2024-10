Arbeidere hos selskapets underleverandører nektes å arbeide med installasjon av utstyr på fabrikken like utenfor sentrum av sørlandsbyen, skriver Dagens Næringsliv.

– Mellom 60 og 80 ansatte hos våre japanske og sørkoreanske underleverandører nektes å jobbe på vår fabrikk av norske myndigheter, sier konsernsjef Lars Christian Bacher i Morrow.

– Vi tror dette vil bety at oppstarten blir fire måneder forsinket, og at utsettelsen vil koste oss rundt 100 millioner kroner, sier Bacher.

Det er tolkningen av en forskrift om såkalt teknisk ekspertise fra land utenfor EØS-området som skaper hodebry. For rundt to uker siden ble flere arbeidere stoppet på Kristiansand lufthavn. De fikk lov til å reise til Morrows anlegg, men forbud mot å arbeide.

Morrow har kjøpt produksjonsutstyr for rundt to milliarder kroner fra de to asiatiske landene. Bacher mener det er politiet som har endret syn på hvordan en forskrift skal tolkes.

– Saken er fortsatt under etterforskning. Tolkningen av utlendingsforskriftens bestemmelser vil inngå i påtalevurderingen av saken, sier politiadvokat Bente Bøvor i Agder politidistrikt til DN.

(©NTB)