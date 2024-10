UBS: Oljeprisen vil stige – volatiliteten vedvarer

I en oppdatering fra den sveitsiske storbanken UBS skriver strateg Giovanni Staunovo: «Geopolitiske spenninger i Midtøsten har påvirket oljeprisen kraftig de siste ukene. Vi tror disse spenningene ikke vil avta på kort sikt og sannsynligvis vil føre til vedvarende høy volatilitet.»

Samtidig har oljelagrene falt siden juni, og UBS forventer ytterligere fall de kommende månedene. Dermed «gjentar vi vårt moderat konstruktive syn og forventer at Brent vil bevege seg tilbake over USD 80 pr. fat», skriver strategen.

Til sammenligning stengte desember-kontrakten for Brent på 73,06 dollar fatet før helgen.

Midtøsten

De siste ukene har det vært store bevegelser i oljeprisen. Blant annet da Joe Biden uttalte «at oljeanlegg i Iran kunne bli mål for Israel», som løftet Brent til over 80 dollar pr. fat, skriver strategen.

Det har også vært medieoppslag som antydet at Israel sannsynligvis vil unngå oljeanlegg, noe som førte til at Brent falt under 75 dollar pr. fat.

Derfor forblir oljemarkedet «volatilt på kort sikt», frem til man får mer klarhet i Israels mål og Irans potensielle respons, er diagnosen fra UBS-strategen.

Tilbudssiden

«De nyeste dataene fra Det internasjonale energibyrået (IEA) viste at global oljeproduksjon økte med bare 0,3 prosent mellom desember 2023 og august 2024», ifølge Staunovo. Samtidig har IEA redusert sine globale forsyningsvekstprognoser for 2024 fra 1,25 millioner fat pr. dag i desember til bare 0,66 millioner fat pr. dag i oktober.

Sett bort fra den frivillige produksjonskutten fra OPEC+, har også veksten i råoljetilførselen i USA og Brasil bremset opp. Blant annet har skogbranner i North Dakota og produksjonsnedgang i Mexicogulfen på grunn av orkanene Francine og Helene bidratt til fallet, påpeker strategen.

Etter UBS' mening er det rom for at «de høye forsyningsvekstanslagene for 2025 kan bli nedjustert i løpet av de kommende månedene.»

Etterspørsel

Den globale etterspørselsveksten etter olje fortsetter å overgå tilbudsveksten ettersom globale oljelagre har falt siden juni, ifølge strategen.

Pengepolitiske lettelser fra sentralbanker, samt stimuli fra Kina, har potensialet til å øke etterspørselen neste år, skriver Staunovo.

I november «forventer man at de åtte medlemsstatene i OPEC+ som har startet med frivillige produksjonskutt, vil kunngjøre om de planlegger å forlenge disse utover desember», skriver strategen.

«Vårt syn på olje forblir moderat konstruktivt, ettersom vi fortsatt forventer at Brent vil bevege seg tilbake over USD 80 pr. fat i løpet av de kommende ukene, ettersom oljemarkedet forblir underforsynt», konkluderer UBS-strategen.