I en ny analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Sebastian Grindheim at Borr Drilling har en attraktiv risk/reward-profil, til tross for markedsusikkerheter preget av volatile oljepriser og Saudi-Arabias suspensjoner.

Analysefakta Aksje: Borr Drilling

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 7,5 dollar (8,7 dollar)

Grindheim fremhever at selskapet har en solid inntektsdekning for 2025, samtidig som ledelsen har et aksjonærvennlig fokus på utbytter. Analytikeren er optimistisk til det langsiktige markedet for jackup-rigger, og mener Borr Drilling er godt posisjonert for å øke kontraktsdekningen for 2026.

Meglerhuset gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen, men nedjusterer nå kursmålet fra 8,7 til 7,5 dollar, etter en nedjustering i EBITDA-resultatet for 2025 og 2026 på rundt åtte prosent.

Grindheim peker på at nedjusteringen er drevet av svakere kontraktsaktivitet, og dagrater på 150.000 dollar pr. dag frem til slutten av 2026. For 2025 og 2026 nedjusteres EBITDA-estimatene til henholdsvis 589 millioner dollar og 593 millioner dollar.

Borr Drilling har sikret mye av inntektene for 2025, samtidig som selskapet har en lavere dekning for 2026 sammenlignet med konkurrentene, noe som gjør dette til et nøkkelpunkt for selskapets videre utvikling.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.