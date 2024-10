Analytikerne samstemte: Knallsterk rapport som rettferdiggjør kursoppgang

Vår Energi leverte langt bedre enn det analytikerkorpset ventet i tredje kvartal.

– Det er vanskelig å finne noe negativt i rapporten. Resultat før av- og nedskrivninger samt driftresultat var bedre enn ventet, primært drevet av lavere kostnader, sier DNB-analytiker Steffen Evjen.

At Vår Energi nå forventer kostnader per fat på under 13 dollar fatet for inneværende år, hjelper også på.

– Vi forventet et kutt, men det er mulig at konsensus lå noe høyere, sier Evjen.

Han legger spesielt merke til at Vår Energi ser for seg 800 millioner dollar i betalbar skatt i fjerde kvartal, ned fra 1 milliard dollar tidligere, på grunn av reduserte forventninger på olje- og gasspris. Med andre ord har selskapet sett for seg høyere skatter tidligere, fordi de har tenkt at inntjeningen skal bli høyere.

– Det som skiller seg ut for vår del er skattebiten. Vi kommer til å redusere skattebyrden for fjerde kvartal, sier Evjen, og fortsetter:

– Rapporten ser alt i alt veldig bra ut. Så nå blir det mer spennende å se hvor de står når neste kvartal skal legges frem, med de to store prosjektene Johan Castberg og Balder X som skal starte opp i fjerde kvartal og andre kvartal neste år.

Han blir ikke overrasket om Vår Energi-aksjen gjør et byks i tirsdagens handel.

– Vi mener 1-2 prosentpoeng bedre enn konkurrentene kan rettferdiggjøres. Den skal nok handles noe bedre enn Aker BP og Equinor i dag.

Flere venter kurshopp

Flere andre analytikere konkluderer med det samme som Evjen.

«Vi forventer at konsensusestimatene for 2024 vil jekkes opp med 1-3 prosent på dagens rapport, og vi forventer en liten positiv kursreaksjon i dag», skriver Nordea-analytiker Jørgen Bruaset i en oppdatering til kundene.

Vidar Lyngvær i Danske Bank og Anders Rosenlund i SEB mener også aksjekursen skal opp.

«Vi gjetter at aksjekursen vil prestere bedre enn konkurrentene med 1-2 prosent tirsdag», skriver Lyngvær, mens Rosenslund ser for seg inntil 1 prosent bedre kursutvikling for Vår Energi enn sammenlignbare selskaper.

Daniel Stenslet i Arctic Securities stemmer i.

«Alt i alt var dette enda en overbevisende oppdatering fra Vår Energi, og vi forventer at aksjen vil prestere noe bedre på grunn av resultatene og bedre enn ventet fri kontantstrøm», skriver han i en oppdatering.