Onsdag i forrige uke presenterte Nel sine tall for tredje kvartal, noe som endte med en kursoppgang på 2,1 prosent. Hydrogenselskapet fikk et negativt resultat før skatt på 116,5 millioner kroner, mot et underskudd på 168,9 millioner kroner i samme periode året før. Inntektene økte til 391,3 millioner kroner i kvartalet, mot 320,9 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Arctic Securities-analytiker Daniel Stenslet mener det har vært få lyspunkter for Nel i 2024, og beskriver risk/reward-forholdet som lite attraktivt. Han understreker at hydrogenindustrien står overfor regulatorisk usikkerhet, noe som bidrar til å hemme fremdriften på mange prosjekter.

Analysefakta Aksje: Nel

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 3,50 (4,00)

«I tillegg til dette kommer selskapsspesifikke utfordringer, som manglende betalinger fra fjorårets toppkunde, en mindre solid kontantbeholdning og en markedsverdi som fortsatt er vanskelig å forsvare, spesielt med tanke på den betydelige estimatusikkerheten fremover», skriver Stenslet i sin analyse.

Nå kutter Arctic Securities kursmålet på Nel fra 4,00 til 3,50 kroner, samtidig som analytikeren gjentar sin salgsanbefaling på aksjen. Stenslet mener Nels verdsettelse, sammenlignet med konkurrenten Thyssenkrupp Nucera, er utfordrende å forsvare.

Han understreker også at estimatrisikoen nylig ble forsterket etter kanselleringen av en potensiell ordre på 1 GW fra HyStor. Arctic Securities ligger for øyeblikket 5-10 prosent under konsensus på forventede inntekter i 2025-26, og litt under på forventet EBITDA-margin i samme periode.

«Til tross for at vi ligger noe under konsensus, representerer våre nåværende estimater på ingen måte et gulv», skriver Stenslet.

Tirsdag formiddag omsettes Nel-aksjen for 4,06 kroner, ned 3,3 prosent.