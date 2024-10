Redere med plattform forsyningsskip har opplevd press på rater og utnyttelse den seneste tiden, særlig i Nordsjøen.

Det er imidlertid mulig å inngå gode kontrakter.

Onsdag annonserte DOF at det var tildelt en kontrakt for et av sine plattform forsyningsskip (PSV) i 18 måneder i Australia. Oppstart vil være i fjerde eller første kvartal, i direkte forlengelse av nåværende kontrakt.

Ifølge rederiet ligger kontraktsverdien et sted mellom 25 og 50 millioner dollar, eller mellom 270 og 550 millioner kroner. Kontrakten inneholder også en opsjon på ytterligere 18 måneder.

Dette er langt sterkere enn det analytiker Erik Aspen Fosså i Carnegie hadde sett for seg.

– Ettersom dagratene og utnyttelsesgraden for PSV-er er under press, særlig i Nordsjøen, synes vi dette er imponerende, sier analytikeren.

SER RATEHOPP I DOF-KONTRAKTEN: Analytiker Erik Aspen Fosså i Carnegie. Foto: Privat

Analytikeren antar at kontrakten er med ExxonMobil, og estimerer dagraten til å ligge rundt 45.000 dollar pr. dag, med 20.000 dollar pr. dag i kostnader. Det gir et årlig EBITDA-bidrag på 8,8 millioner dollar. Dette er et stort steg opp fra kontrakten skipet går på nå, og er høyere enn dagraten på 30.000 dollar som Fosså hadde forventet i en ny kontrakt.

Til sammenligning ligger spotratene for PSV-er på norsk side av nordsjøen nå på rundt 100.000 kroner dagen, tilsvarende i underkant av 10.000 dollar.

Fosså tror ikke kontrakten som DOF nå har inngått er et tegn på at PSV-markedet er i bedring, men snarere en refleksjon av blant annet rederiets posisjon i Australia.

– Betydelig

I en oppdatering karakteriserer Clarksons Securities kontrakten som «betydelig», av flere grunner.

For det første estimerer meglerhuset dagraten til 46.300 dollar pr. dag, mens kostnadene antas å ligge på 12–15.000 dollar dagen. Dette gir en årlig EBITDA på rundt 11,2 millioner dollar, når det antas en utnyttelse av skipet på 95 prosent.

Videre mener meglerhuset at kontrakten impliserer en verdi på skipet på 50 millioner dollar, mot 29 millioner som det i dag estimerer det til.

«Hvis vi antar at beregningene våre er korrekte, og at opsjonen på 18 måneder blir benyttet, vil hele fartøyets verdi på 29 millioner dollar (og litt til) være tilbakebetalt på denne kontrakten, med null gjenværende risiko etter at kontrakten er fullført,» skriver meglerhuset i en oppdatering. «Selv om det fortsatt er motvind for PSV-er på mellomlang sikt, gjenspeiler ikke dagens verdier fartøyets inntjeningspotensial.»

Tross dagens kontrakt, faller DOF-aksjen drøye 1 prosent til 89,35 kroner. Aksjen har steget 57 prosent i år, men er ned 15 prosent de seneste tre månedene.