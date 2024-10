Det er selskapets danske datter, HydrogenPro ApS, som har fått tildelingen fra EU-fondet. Støtten er ifølge selskapet på 16,5 millioner euro, noe som tilsvarer 195 millioner kroner etter dagens vekslingskurs.

Støtten skal gå til storskala produksjon av neste generasjons elektrodeteknologi. Det skal bidra til å gjøre at selskapets høytrykks alkaliske elektrolysører å produsere med «bransjeledende effektivitet», skriver selskapet i meldingen.

Rett etter meldingen skjøt aksjen umiddelbart opp over 12 prosent. I etterkant har stigningen dempet seg til rundt 9 prosent. Til nå i år har aksjen falt 50 prosent.

Tildelingen er ifølge selskapet en nøkkelkomponent i finansieringen av H2-GIGA-prosjektet, som skal skalere opp hydrogenproduksjon.

EU-midlene kommer i tillegg til de 35 millioner danske kronene (56 mill. NOK) HydrogenPro ble tildelt av Danmarks Eksport- og investeringsfond i mai. De to tildelingene står alene for over 50 prosent av investeringene som trengs i prosjektet, melder selskapet.

HydrogenPro føyer seg inn i rekken av selskaper som om dagen mottar støtte fra EUs innovasjonsfond: