– Markedet har skiftet fokus

«Bekymringene rundt oljeleveranser fra Iran har avtatt, og markedet skifter fokus tilbake til risikoen for overskudd i 2025», skriver Goldman Sachs i et notat fra onsdag.

Banken forventer at oljeprisen vil holde seg relativt stabil i 2025, fordi dagens «lave verdsettelse» av oljen vil snu oppover, og dermed oppveie effekten av et moderat overskudd på 0,7 millioner fat pr. dag.

Toll trumfer geopolitikk

Det «moderate» overskuddet på 0,7 millioner fat er basert på en viktig forutsetning – at ikke-opec, ekskludert Russland, øker forsyningen med «solide 1,5 millioner fat pr. dag».

Banken opererer fortsatt med et prisintervall på 70–85 dollar fatet, men ser muligheten for at det kan tilte utenfor, på begge sider av intervallet. Imidlertid er risikoen moderat forskjøvet mot nedsiden, mener Goldman.

Nedsiderisikoen er større fordi «høy reservekapasitet og potensielt omfattende handelstariffer veier tyngre enn sjansen for høye priser gitt geopolitiske forstyrrelser i oljeforsyningen», heter det.

Gass

Gassprisene i USA har «falt betydelig» på grunn av en varm oktober, samt prognoser om en varm november, skriver analytikerne.

Til tross for dette opprettholder Goldman estimatet på 3,10 dollar pr. mmBtu for vinteren 2024–2025.

«De væravhengige svingningene i etterspørselen de kommende ukene og månedene forventes å være betydelig større enn det vi har sett så langt i oktober. Konkret anslår vi et netto tap i naturgassetterspørselen på 73 milliarder kubikkfot i oktober og november», skriver Goldman-analytikerne.