Okea: Lavere produksjon, men høyere salg i tredje kvartal

Totalt hadde Okea 2,9 milliarder i driftsinntekter, en oppgang fra 2,6 milliarder i andre kvartal.

Samtidig fikk de en realisert oljepris på 74,90 dollar pr. fat oljeekvivalenter, som er en nedgang fra 79,70 dollar i kvartal før. Den gjennomsnittlige gassprisen var på 68,90 dollar, opp fra 65,70 dollar forrige kvartal.

Til sammenligning hadde også Vår Energi en kvartalsvis nedgang i oljeprisen, og oppgang i gassprisen. Samtidig fikk selskapet høyere olje- og gasspriser enn Okea. Vår Energis gjennomsnittlige oljepris falt fra 85 til 81 dollar i løpet av kvartalet. Gassprisen endte på 76 dollar, opp fra 70 dollar.

Det merkes i meldingen at de realiserte prisene i kvartalet inkluderer et NGL-avslag (Natural Gas Liquids) på 6,6 dollar pr. fat oljeekvivalenter. Dette er høyere enn vanlig på grunn av større salgsvolumer av NGL i løpet av kvartalet, samt at NGL handles billigere enn Crude råolje.

Totalt hadde Okea en nettoproduksjon på 37.261 fat oljeekvivalenter, fordelt på 28.938 oljefat og en gassproduksjon på 8.323 oljeekvivalenter i tredje kvartal. I andre kvartal var nettoproduksjonen noe høyere på 38.357 fat oljeekvivalenter, med 29.160 oljefat og 9.197 fat fra gass.

Salgsvolumet steg imidlertid i løpet av kvartalet. I tredje kvartal solgte Okea 40.789 fat oljeekvivalenter, opp fra 33.294 i forrige kvartal. Det fordelte seg på 32.343 fat fra olje og 8.446 fat fra gass.

Dermed bestod 79 prosent av Okeas totale salg av olje.

Samlet har likviditeten bedret seg i løpet av kvartalet, fra 3,2 milliarder ved utgangen av andre kvartal, til 3,9 milliarder etter tredje kvartal. Verdien av Okeas rentebærende obligasjoner har sunket noe, med en nedgang på 31 millioner kroner, fortsatt på 2,6 milliarder.