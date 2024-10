Saudi Aramco kan skape mer riggtrøbbel

I to runder tidligere i år har Saudi Aramco sendt suspensjonsvarsler til riggselskapene, og både Borr Drilling og Shelf Drilling er rammet av suspensjonene.

Nå kan statsoljeselskapet i Saudi-Arabia være i gang med en tredje runde.

Hittil i år har til sammen 28 oppjekkbare borerigger (jack-ups) blitt suspendert fra kontraktene sine, noe som utgjør rundt 6 prosent av den totale globale flåten. Ifølge rapporter kan ytterligere fem rigger nå følge etter, skriver flere norske meglerhus i oppdateringer torsdag.

DNB Markets-analytiker Martin Huseby Karlsen peker også på at flere av av riggene som fortsatt jobber for Saudi Aramco har kontrakter som utløper neste år, og at det kan bety at flere enn fem rigger er i fare for å bli suspendert.

«Overhenget fra de to suspensjonsrundene har tatt lang tid å absorbere, og det vil trolig vedvare ut 2025. Vi tror at konkurransen om nye jackup-jobber fortsatt vil være tøff, noe som trolig vil føre til lavere dagrater og mer ledighet enn konsensus,» skriver Huseby Karlsen i en oppdatering.

«Vi venter at den økende usikkerheten vil holde investorene på sidelinjen for selskaper som Shelf Drilling, Borr Drilling, Valaris og lokale Midtøsten-baserte entreprenører.»

Borr Drilling har fortsatt to rigger på kontrakt med Saudi Aramco, mens Shelf Drilling har fire.

Shelf Drilling-aksjen falt 5 prosent på Oslo Børs torsdag ettermiddag, mens Borr Drilling var ned knappe 2 prosent.