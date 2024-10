Oljeprisen stiger

Prisen på desemberkontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent har siden midnatt steget 0,2 prosent, til 74,50 dollar pr. fat. Novemberkontrakten for et fat med WTI-oljen har også steget 0,2 prosent siden midnatt, til 70,30 dollar.

Blant de mest sentrale uromomentene for oljeprisen er helgens møte i NPC-komitéen i Kina.

I tillegg er det stadig knyttet usikkerhet til hvordan Israel vil svare på Irans rakettangrep fra starten av måneden. Her spekuleres det i hvorvidt Israel vil angripe Irans evne til å produsere olje, samt infrastrukturen rundt.