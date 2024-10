Morgan Stanley: – Renessansen for atomkraft

Morgan Stanley skriver at interessen for atomkraft har økt kraftig den siste tiden. Det er særlig såkalte små modulære reaktorer (SMR) som er i vinden – «en atomkraft-renessanse for SMR-er» valgte de å kalle rapporten.

«Små modulære reaktorer (SMR) er en ny kategori kjernereaktorer som skiller seg fra tidligere reaktorer ved at de er mindre og har en modulær oppbygging. Det innebærer at de kan serieproduseres på en fabrikk og transporteres dit de skal, klare til bruk. For å få større kraftverk kan flere slike ferdigproduserte moduler kobles sammen», ifølge Store Norske Leksikon.

Tidligere var SMR-er ansett som en «laboratorieteknologi», men nå er det i sentrum av energidiskusjonen om kraft til generativ AI, skriver et Morgan Stanley-team ledet av Andrew S. Percoco.

Enorm aktivitet i det siste

Google kunngjorde 15. oktober at de har signert med Kairos Power, da de skal kjøpe kjernekraft fra SMR-er som utvikles av Kairos. I første fase er det ventet å få 150 MW i drift innen 2030, og senere 500 MW innen 2035.

Amazon kunngjorde 16. oktober en intensjonsavtale med Dominion Energy for SMR-utvikling i Virginia, minst 300 MW kraft. Samtidig gjentok Amazon sitt engasjement for å nå netto null karbonutslipp innen 2040, ifølge Morgan Stanley.

Les også NVE: Kjernekraft er dyrest Utbygging av kjernekraft er fire ganger så dyrt som vindkraft på land, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) nye kostnadsanalyse.

I en separat avtale har Amazon signert med Energy Northwest, der giganten skal finansiere gjennomføringsfasen av et SMR-prosjekt i Washington, og videre implementere SMR. Det er ventet å generere 320 MW fordelt på fire reaktorer; prosjektet kan dog utvides til 12 reaktorer – 960 MW.

Sam Altman er med

X-Energy kunngjorde en finansieringsrunde på rundt 500 millioner dollar, der Amazon også var sentral.

I oktober godkjente US Department of Energy (DoE) et sikkerhetsdesign for selskapet Oklo sitt anlegg Aurora Fuel Fabrication Facility, en startup hvor Sam Altman, mannen bak ChatGPT, er i spissen.

I august ble det dannet en arbeidsgruppe for avanserte atomreaktorer i Texas. I juni kunngjorde DoE 900 millioner dollar i finansiering til ny atomteknologi.

For øyeblikket er det to kommersielt operative SMR-er ifølge banken: en på en flytende lekter i Nord-Russland som leverer varme og elektrisitet til den arktiske regionen Tsjukotka. Den andre er i nordøstlige Kina.

Les også Ett datasenter = fem atomkraftverk OpenAI-sjef Sam Altman vil bygge datasentre i flere amerikanske delstater – hver på 5 GW. Det tilsvarer fem atomreaktorer eller strøm til tre millioner husholdninger.

Estimater

Det er hovedsakelig syv attraktive egenskaper for SMR-er ifølge Morgan Stanley: skalerbarhet, pålitelighet, strømkvalitet, drivstoffkilde, strømtetthet, lokasjonsfleksibilitet og redusert kapitalkostnad.

I et «stabilt»-scenario anslår teamet 157 GW med ny kjernekraftkapasitet innen 2050, som tilsvarer omtrent 40 prosent av dagens kapasitet.

«Atomkraft-renessanse»-scenarioet anslås til 384 GW av ny kapasitet innen 2050 – 100 prosent av dagens kapasitet.

Hvis alle land skal nå COP28-målene, vil global kjernekraftkapasitet nå 916 GW i 2050, ifølge Morgan Stanley.