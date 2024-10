I en analyse fra Danske Bank skriver analytiker Jørgen Andreas Lande at deler av TGS' inntekter i tredje kvartal ga et oppblåst resultat. Samtidig påpeker Lande at selskapets underliggende netto kontantstrøm var svakere enn forventet, med negativ kontantstrøm på minus fire millioner dollar.

Analysefakta Aksje: TGS

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 70 (70)

For fjerde kvartal øker han estimatene noe, grunnet høyere inntekter for såkalt Ocean Bottom Node, men han ser ingen behov for å justere markedssynet for 2025. Danske Bank gjentar salgsanbefalingen og sitt tolvmåneders kursmål på 70 kroner.

Lande understreker at EBITDA-estimatene for 2025-2026 ligger henholdsvis ti og 24 prosent under konsensus, og han venter lavere inntjening de neste årene.

Fredag omsettes aksjen for 103,50 kroner, opp 1,0 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.