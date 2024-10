Danske Bank-analytiker Jørgen Andreas Lande opprettholder estimatene for tredje kvartal og gjentar sin kjøpsanbefaling på Aker Solutions. Samtidig velger han å nedjustere kursmålet fra 56 til 54 kroner, etter en oppdatering av kontantstrømmen i selskapet.

Analysefakta Aksje: Aker Solutions

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 54 (56)

I tredje kvartal forventer Lande inntekter på 13,3 milliarder kroner og et EBITDA-resultat på 1,06 milliarder kroner, hvilket er henholdsvis én prosent og 12 prosent under konsensus. Han estimerer en EBITDA-margin på 7,9 prosent, sammenlignet med konsensus på ni prosent.

Lande påpeker også at ordreinntaket vil være i fokus, med Aker Solutions’ annonserte ordreinngang på rundt én milliard kroner i tredje kvartal, noe som beskrives som moderat for perioden. Likevel bemerker han at tilsvarende selskaper viser en samlet ordreinngang på cirka 4,5 milliarder dollar når man justerer for store EPC-kontrakter.

Aker Solutions presenterer sine kvartalstall 31. oktober. Mandag omsettes aksjen for 43,66 kroner, ned 1,0 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.