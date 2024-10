Borr Drilling falt kraftig på Oslo Børs mandag etter at selskapet før helgen kom med en svak kvartalsoppdatering i forbindelse med at det hentet penger i obligasjonsmarkedet. Det hjalp heller ikke på kursen at oljeprisen hadde falt rundt 4 dollar siden børsslutt fredag.

Mandag ettermiddag hadde Borr Drilling-aksjen falt nesten 11 prosent til 46,84 kroner.

Flere meglerhus kuttet også godt i kursmålet i Borr Drilling. Fearnley Securities tar ned sitt kursmål fra 9,3 til 6 dollar, eller fra 102 til 66 kroner, men opprettholder kjøpsanbefalingen. Ifølge meglerhuset er kuttet basert på «NAV- og multippelestimater».

Pareto Securities kutter fra 80 til 65 kroner, men beholder også kjøpsanbefalingen.

Det lyktes ikke å få en kommentar fra analysesjef Truls Olsen i Fearnley Securities, men i en oppdatering skriver han:

SER MINDRE OPPSIDE I BORR: Truls Olsen, analysesjef i Fearnley Securities FOTO: FINANSAVISEN

«Selv om den nye gjelden gir ytterligere likviditet og fleksibilitet, gir den foreløpige oppdateringen et hint om de utfordrende forholdene i jack-up-markedet. Nærmere bestemt er det ikke meldt om nye kontrakter siden slutten av juli, noe som gjør at Borrs to jackup-er som ruller av kontrakter i år står i fare for lediggang. Den høye kontraktsdekningen for 2024 og 2025 gir en buffer på kort sikt. 2026 er imidlertid vidåpent.»

Nedre del av guiding

Etter børsslutt i USA fredag hentet Borr Drilling 175 millioner dollar i obligasjonsmarkedet for å finansiere nybygget «Var». Samtidig publiserte selskapet sine foreløpige resultater for tredje kvartal, i tillegg til at det kom med en oppdatert prognose 2024.