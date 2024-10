Pustepause for oljen etter største fall på to år

Brent-olje for levering i desember er tirsdag morgen ned 0,1 prosent til 71,32 dollar fatet, etter å ha falt 6,1 prosent i gårsdagens handel, som var det største fallet på over to år.

På lørdag angrep israelske jagerfly, gjennom tre bølger, iranske missilfabrikker og andre mål nær Teheran, men unngikk energifasiliteter. Nå forventer «markedet en midlertidig pause i angrepene mellom Israel og Iran», sier Hiroyuki Kikukawa, president i NS Trading, til Reuters . Israel signaliserte også at de var åpne for en kort våpenhvile i Gaza i bytte mot et mindre antall gisler, ifølge Bloomberg.

Solid oljetrading fra USA

«Markedet skiftet fokus tilbake til skuffende vekst i oljeetterspørselen, en svak oljemarkedsbalanse i 2025 og OPEC+ sin ambisjon om å gradvis oppheve produksjonskuttene fra desember av. OPEC-møtet 1. desember vil være avgjørende for oljeprisens utvikling i 2025», skriver DNB Markets i sin morgenrapport.

I går kveld kunngjorde USA at de søker å kjøpe inntil 3 millioner fat olje til sin strategiske petroleumsreserve (SPR). Leveringen skal skje fra april til mai 2025. I 2022 solgte de store mengder (180 millioner fat) til en snittpris på 95 dollar fatet, mens nå fylles lagrene opp igjen (55 millioner kjøpt) til en snittpris på 76 dollar fatet, ifølge Reuters.

Bloomberg påpeker at forskjellen mellom kjøpsopsjoner og salgsopsjoner er blitt kraftig redusert, et tegn på at krigsrisikoen avtar.