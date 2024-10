Får 46 mill. i utbytte fra Solstad

Aker-selskapet AMSC har foreslått å betale et kvartalsutbytte på 0,60 kroner pr. aksje til sine aksjonærer etter tredje kvartal. Det er opp fra 0,55 kroner i foregående kvartal.

Dette skjer blant annet som følge av at selskapet venter å få utbetalt 45,7 millioner kroner i utbytte fra sin eierpost i Solstad Maritime i løpet av inneværende kvartal.

Styret i Solstad Maritime har nemlig foreslått å betale 233 millioner kroner, eller 0,50 kroner pr. aksje, i utbytte til sine aksjonærer.

AMSC – tidligere American Shipping Company – ble en stor eier i det nye Solstad-selskapet Solstad Maritime Holding etter at det overførte aksjene som eide subseaskipet «Normand Maximus» til dette selskapet. I dag eier AMSC 19,7 prosent av Solstad Maritime. I tillegg til å ha mottatt aksjer for skipet, opplyser AMSC at det også har kjøpt 980.000 aksjer i Solstad Maritime.

– Vi er glade for å kunne øke det kvartalsvise utbyttet til 0,60 kroner per aksje i forbindelse med at Solstad Maritime har begynt å utbetale kvartalsutbytte. Utsiktene for aktiviteter innen offshore energi ser fortsatt positive ut, med sterke globale lete- og produksjonsinvesteringer (E&P) i kombinasjon med økt aktivitet innen havvind, sier adm. direktør Pål Lothe Magnussen i AMSC i kvartalsrapporten.

AMSC hadde ingen inntekter i tredje kvartal, men fikk et resultat før skatt på 154 millioner kroner etter å ha inntektsført sin andel av overskuddet i Solstad Maritime i sine regnskaper. Resultatandelen utgjorde 156 millioner kroner.