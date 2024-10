«Ja, vi har råd til det, og vi må gjøre det», sa energiminister Terje Aasland (Ap) om havvind.

Regjeringen har en ambisjon om å tildele prosjektområder for 30 gigawatt (GW) havvindproduksjon innen 2040. I forbindelse med statsbudsjettet 2025 er det foreslått et støtteprogram på 35 milliarder kroner for flytende havvind på Utsira Nord.

– Vi bør spørre oss om hvor langt Norge skal gå i denne utbyggingen. Jeg frykter at Norge aldri blir konkurransedyktig på flytende havvind. Vi blir utkonkurrert av andre typer fornybar kraft, sier NHH-professor Lars Sørgard, ifølge en artikkel fra Handelshøyskolen.

Kommentaren kommer i forbindelse med årets utgave av Havvindkonferansen.

Enkel løsning

– Vi er i gang med å bygge havvind i Norge, så det er ikke lenger et spørsmål om havvind eller ikke havvind. Spørsmålet er om de høye kostnadene ved den storstilte havvindutbyggingen faktisk står i forhold til gevinstene, eller om vi burde vurdert en annen og mer forsiktig tilnærming.

I et Norge med mangel på arbeidskraft er løsningen enkel:

– La arbeidskraften gå til dem som ikke krever subsidier, sier NHH-professoren.

– Det bygges ut mye fornybar kraft i områdene rundt oss, for eksempel bunnfast havvind i Danmark. De sier at de vil få overkapasitet når det først blåser, så hvorfor skal vi dra bidra til enda mer overkapasitet når det først blåser?