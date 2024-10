Akastor har lenge ønsket å børsnotere porteføljeselskapet HMH, som eies sammen med Baker Hughes.

Aker-selskapet sikter fortsatt mot å bedre likviditeten «gjennom separate noteringer», men analytikerne tror selskapet har markedet mot seg, og de ser ikke ut til å vente noen snarlig børsnotering av HMH i USA.

– HMH leverer gode tall, som ville ha vært et godt utgangspunkt for å børsnotere det på, men vinduet for børsnoteringer for denne typen selskaper er nok stengt nå, med ganske lav prising for «peers», som NOV, sier analytiker Kim André Uggedal i SEB.

– Det som er åpenbart er at 2025 blir et mellomår i riggsektoren. Oljeselskapene utsetter boreprogrammer, det blir press på rater, og rigger går ikke rett fra én kontrakt og inn på en ny. Riggaktørene blir mer forsiktige, noe som kan påvirke HMH som leverandør av borepakker.

Han tror derfor en børsnotering nå blir vanskelig.

– NOV er kanskje nærmeste «peer» til HMH, og når denne aksjen handles nærmere 5 ganger ev/ebitda neste år, så setter det litt standarden for de prisforventningene man har til HMH. NOV er et større selskap med mer stabil kontantstrøm, som kanskje forsvarer en premie til HMH

Også Pareto Securities og Arctic Securities mener markedssentimentet for en børsnotering er utfordrende.

«Ettersom viktige konkurrenter også nylig har falt, virker en børsnotering i USA lenger unna,» skriver Pareto Securities i en oppdatering.