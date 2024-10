Oppløftende Johan Sverdrup-beskjed

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik kommer med oppløftende kommentarer til produksjonen på Johan Sverdrup. Det svært lønnsomme oljefeltet på Utsirahøyden i Nordsjøen stod for over halvparten av Aker BPs samlede produksjon i tredje kvartal.

Kommentarene fra Hersvik handler om platåproduksjonen, som er toppen av feltets produksjonskurve og svært viktig for selskapets inntekter og markedsverdi. I dag produserer Johan Sverdrup 755.000 fat olje i døgnet, eller en tredjedel av norsk oljeproduksjon.

I februar i fjor la Aker BP frem et mer konservativt produksjonsanslag, som fikk analytikere til å spekulere i om Johan Sverdrups storhetstid er over, men i ettertid har både operatøren Equinor og Aker BP forsikret om at feltet leverer i beste velgående.

– Et fantastisk oljefelt

Equinor har tidligere forventet at platået på Sverdrup vil avsluttes i løpet av dette året eller begynnelsen av neste, men i sommer sa driftssjef Kjetil Hove til Finansavisen at han så det som mer sannsynlig at det skjer neste år.

I forbindelse med presentasjonen av tredjekvartalstallene onsdag trekker Hersvik det enda litt lenger. Han forventer nemlig at platåproduksjonen vil forlenges «godt inn i neste år».

– Johan Sverdrup er et fantastisk felt. Det har konsistent prestert bedre enn forventningene våre helt siden oppstarten i 2019, sa Hersvik.

Grunnen til det oppløftende synet er at Aker BP og Equinor har undervurdert den positive effekten av nye brønner på feltet som er boret i 2024, med andre ord har produksjonsfallet blitt skjøvet ut i tid. Det har aldri vært tvil om at produksjonen på Johan Sverdrup skal falle, men i hvilket tempo.

Samtidig kom Aker BP-ledelsen med nyheter knyttet til neste fase av feltet, som blir Johan Sverdrup fase 3. Her ventes det endelig investeringsbeslutning sent neste år og produksjonsstart sent i 2027. Det vil være en subsea-utbygging, altså ingen nye plattformer, og finansdirektør David Tønne bekreftet at fase tre vil bringe nye reserver til Johan Sverdrup.